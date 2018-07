Seehofer: "Sehr, sehr haltbare Übereinkunft"

"Wir haben uns geeinigt“, sagte er nach stundenlangen Verhandlungen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin. "Wir haben eine klare Vereinbarung getroffen, wie wir die illegale Migration an der Grenze Bayerns zu Österreich unterbinden." Es sei eine "sehr, sehr haltbare Übereinkunft in drei Punkten", so Seehofer weiter: "Es lohnt sich zu kämpfen."