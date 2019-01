"Er hat all das, was man von einem modernen Flügelspieler erwartet", meint Marius Soyke, England-Experte des Fußball-Portals "transfermarkt.de", im Gespräch mit der AZ. Und ist sich sicher: "In meinen Augen ist er nicht weit entfernt von einem Kingsley Coman: Die beiden könnten sich auf den jeweiligen Flügeln sehr gut ergänzen." Soyke muss es wissen: Er hat den Flügelflitzer bereits in diversen Jugendmannschaften spielen sehen. (Lesen Sie auch: Rafinha wohl vor Wechsel nach Brasilien)