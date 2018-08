Etwas Irrationales wäre laut Reschke beispielsweise ein Angebot in dreistelliger Millionenhöhe: "Was, wenn ein Verein ein 100-Millionen-Angebot vorlegt und Benji dieser Klub reizt?" Es ist jedoch eigentlich auszuschließen, dass ein Verein in der verbleibenden Zeit noch ein solch hohes Angebot unterbreitet. "Ich bin lange genug dabei, um vor dem 31. August etwas mit 100-prozentiger Sicherheit auszuschließen", so Reschke dazu. Wirklich sicher kann sich der VfB-Sportvorstand also erst am 31. August um 18 Uhr sein, wenn das Transferfenster geschlossen ist.