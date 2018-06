München - Am Dienstag weilte Quirin Moll bereits beim Medizincheck, die letzten Details mit dem TSV 1860 waren wie bei einem weiteren Neulöwen bereits geklärt. Am Mittwoch folgte nun die offizielle Bestätigung des Deals: Der Mittelfeld-Mann von Eintracht Braunschweig wird der neunte Neuzugang des Drittliga-Aufsteigers. Die Löwen verschickten am Mittwoch um 10.09 Uhr die Pressemitteilung.