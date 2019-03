Hakim Ziyech: Leistungsträger bei Ajax Amsterdam

Der marokkanische Nationalspieler war maßgeblich am Überraschungserfolg im Champions-League-Achtelfinale gegen Real Madrid beteiligt: Sowohl im Hinspiel bei der 1:2-Niederlage als auch bei der 4:1-Gala in Madrid erzielte Ziyech jeweils einen Treffer. Allgemein ist er einer der wichtigsten Spieler in der Offensive der Niederländer, das belegen die eindrucksvollen Zahlen der bisherigen Saison: So war der Rechtsaußen in 36 Pflichtspielen an insgesamt 34 Toren beteiligt (18 Tore, 16 Vorlagen).