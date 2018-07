Doch Bernat scheint in Wolfsburg nicht erste Wahl zu sein. Berichten zufolge möchte der neue Manager Jörg Schmadtke den Spanier Aaron Caricol von Espanyol Barcelona in die Bundesliga locken. Problem: Für den U21-Nationalspieler soll es mehrere Interessenten geben, daneben läuft sein Vertrag bei den Spaniern noch bis 2022. Greift der VfL also vielleicht doch auf Bernat zurück? Zuletzt wurde zudem berichtet, dass neben Juventus Turin auch der FC Schalke 04 Interesse an einer Verpflichtung des 25-Jährigen hätte.