FC Bayern: Massive Konkurrenz im Mittelfeld

Laut Pedulla soll der Transfer bereits in den nächsten Tagen abgeschlossen und offiziell gemacht werden. Vor allem im zentralen und defensiven Mittelfeld haben die Bayern ein Überangebot an Spielern. Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge sagte während der USA-Tour, "ein bis zwei Mittelfeldspieler zu viel im Kader" zu haben und kündigte daraufhin noch Abgänge an. Ähnlich äußerte sich auch Präsident Uli Hoeneß vor wenigen Tagen. Neben Vidal können noch mindestens sechs weitere Stars im defensiven Mittelfeldspielen, darunter auch Schalke-Neuzugang Leon Goretzka und Rückkehrer Renato Sanches.