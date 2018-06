Diskrepanzen bei der Ablösesumme

Immer wieder wird der Mittelfeldakteur mit seinem Ex-Klub, dem FC Barcelona, in Verbindung gebracht. Einem Bericht der spanischen "Sport" sollen sich jetzt sogar etliche wichtige Spieler der Katalanen für eine Rückhol-Aktion starkgemacht und mit Präsident Josep Maria Bartolomeu gesprochen haben. Thiago könnte die Rolle von Barca-Legende Andrés Iniesta einnehmen, der in der kommenden Saison in Japan spielen wird.