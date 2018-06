Der britischen "Metro" hat der 31-Jährige jetzt erklärt, unter welchen Bedingungen er den FC Bayern verlassen würde. "Wenn ich den Verein wechsle, will ich um die Champions League kämpfen und Titel gewinnen". Potentielle Abnehmer, die diese Forderung erfüllen, gibt es viele. So ist als möglicher Interessent zum Beispiel immer wieder Juventus Turin im Gespräch, wo Vidal vor seiner Zeit bei Bayern gespielt hat. Auch der SSC Neapel mit dem neuen Trainer und Ex-Bayern-Coach Carlo Ancelotti soll Interesse an einer Verpflichtung haben. (Lesen Sie auch: Ominöser Tweet - Darf Vidal für 50 Millionen Euro gehen?)