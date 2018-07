München - München statt Paris! An der Säbener Straße nahm Jérôme Boateng am Mittwoch zumindest wieder seine Arbeit auf. Genau wie alle anderen in der Vorrunde der Weltmeisterschaft in Russland gescheiterten Teilnehmer des FC Bayern. Die Profis wurden mit einer Fitness-Einheit auf Mountain-Bikes zurück in München empfangen.