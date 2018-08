Kein Wechsel von Jérôme Boateng zu PSG?

Bei Thilo Kehrer handelt es sich um einen gelernten Innenverteidiger, er kann aber auch im defensiven Mittelfeld spielen. Ein Wechsel von Jérôme Boateng scheint mit ihm in weite Ferne zu rücken. Boateng würde Paris nochmal mehr Ablöse kosten als Kehrer. Unwahrscheinlich, dass das mit den Financial-Fairplay-Auflagen, an die sich PSG halten muss, überhaupt noch drin wäre. Außerdem hat der französische Meister mit Marquinhos, Presnel Kimpembe und Thiago Silva drei starke Kandidaten für einen Stammplatz in der Innenverteidigung.