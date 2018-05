30. April 2018: Rummenigge vor dem Abflug zum Halbfinal-Rückspiel in der Champions League bei Real Madrid zur Kritik an Lewandowski: "Ich finde diese Diskussion lächerlich. Der hat auch dieses Jahr 39 Tore gemacht. Wir sind froh, dass er bei uns ist. Das ist eine Tormaschine. Ein Gerd Müller hat auch mal acht oder zehn Spiele gehabt, wo es mal nicht so lief."

26. April 2018: Die TV-Experten Oliver Kahn und Dietmar Hamann nach dem Halbfinal-Hinpiel in der Champions League gegen Real Madrid (1:2): "Ich sehe Lewandowski in diesen Spielen einfach zu wenig. Er hat diesen Status, den er haben will, wird diesem aber in solchen Spielen nicht gerecht." (Kahn) - "Wo war Lewandowski als es gegen Real Madrid wirklich drauf ankam? Nicht da! Wenn man sich anschaut, was Ronaldo generell in K.o.-Spielen liefert, sollte das der Maßstab sein. Er steht nunmal da vorne drin, um die Tore zu erzielen und zwar nicht nur gegen Leverkusen und Dortmund." (Hamann)

31. März 2018: Rummenigge bei "Sky" vor dem Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund: "Robert hat noch einen Dreijahresvertrag und spielt gesichert in der nächsten Saison bei Bayern München. Darauf nehme ich gerne auch Wetten an."

24. Februar 2018: Lewandowski bei "Sky" zu seinem Beraterwechsel zu Pini Zahavi und die Frage, ob dies mit einem Transferwunsch zusammenhänge: "Nein, das hat damit gar nichts zu tun. Diese Spekulationen sind lustig, aber sie interessieren mich nicht."

Lewandowski mit öffentlicher Kritik am Verein

8. September 2017: Lewandowski in einem "Spiegel"-Interview, das ihm intern Kritik einbrachte, zur internationalen Konkurrenzfähigkeit des FC Bayern: "Bayern muss sich etwas einfallen lassen und kreativ sein, wenn der Verein weiter Weltklassespieler nach München lotsen will. Wenn man ganz vorn mitspielen will, braucht man die Qualität dieser Spieler."

21. Juni 2017: Der FC Bayern in einer Mitteilung an den TV-Sender "Sky Sport News HD" zu Transfergerüchten: "Robert Lewandowski hat einen Vertrag beim FC Bayern, den er vor Kurzem bis 2021 verlängert hat. Über einen Wechsel verschwendet der FC Bayern keinen Gedanken."

19. Juni 2017: Lewandowski-Berater Maik Barthel im "kicker", nachdem sein Schützling die Torjägerkanone der Saison 2016/17 nicht geholt hatte: "Er war so was von enttäuscht, wie ich ihn noch nie erlebt habe. Wie mir Robert erzählt hat, gab es keine Unterstützung und keinen Appell des Trainers, Robert im letzten Spiel zu unterstützen, um Torschützenkönig zu werden."

9. Juni 2017: Lewandowski im Interview mit der polnischen Boulevardzeitung "Super Express" zur verpassten Torjägerkanone, er hatte am letzten Spieltag keinen Treffer erzielt: "Ich war nicht wirklich zufrieden damit, wie mein Team mir geholfen hat. Ich war verärgert, ich war enttäuscht über die Einstellung des Teams. Das war mein Gefühl nach dem Spiel."

Pro und Contra: Sollte der FC Bayern Lewandowski verkaufen?