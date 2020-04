Größere Eskapaden von Sané sind nicht bekannt, als extrovertierter Charakter präsentiert er sich dennoch gerne. So prangt über dem kompletten Rücken des gebürtigen Esseners ein riesengroßes Tattoo. Das Motiv: Er selbst, wie er seinen Treffer beim 5:3-Sieg über die AS Monaco im Champions-League-Achtelfinale 2017 bejubelt. Wenige Monate, nachdem das Tattoo gestochen war, ließ er das Wappen von Manchester City übermalen - wohl auch im Hinblick auf einen möglichen Wechsel in der Zukunft.

Leroy Sané sorgte mit Luxus-Outfit für Wirbel

Auch sonst mag es der Lebensgefährte von Model Candice Brook, Ex-Freundin der US-Rapper Chris Brown, Safaree Samuels, French Montana sowie von NBA-Spieler Andre Drummond, gerne bunt: Vor gut einem Jahr reiste Sané zu einem Länderspiel in einem Outfit mit farbenfrohen Designerklamotten und Souveniers im Gesamtwert von 25.000 Euro an, was im Netz für Wirbel sorgte. Sein lapidarer Kommentar dazu: "Ich habe morgens meinen Kleiderschrank durchgeschaut und gesagt: 'Ok, das ziehe ich an'."

Solange Einstellung, Leistung und Verhalten außerhalb des Platzes stimmen, wird über derartige Marotten gerne hinweggeblickt. Ist das nicht der Fall, kann sich der Wind im aufgeregten Münchner Umfeld schnell ändern. Ob das alleine schon reicht, um von einem Transfer dieser Größenordnung abzusehen?