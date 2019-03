Eine Verlängerung des Vertrags scheint kein Thema mehr zu sein – dem Bericht nach hat Werner seit Weihnachten ein neues Arbeitspapier vorliegen, welches er bis heute jedoch nicht unterschrieben hat.

Timo Werner: Auch der FC Liverpool hat Interesse

Der FC Bayern ist nicht der einzige Verein, der Interesse an einer Verpflichtung von Timo Werner hat. Wie die AZ bereits im Dezember des vergangenen Jahres berichtet hat, ist auch der FC Liverpool am Leipzig-Stürmer dran – so wurden bereits Scouts der "Reds" in der Red Bull Arena gesichtet. Jetzt berichtet der britische "Guardian" ebenfalls von einem Klopp-Interesse an Werner. Die Bayern bekommen also hochkarätige - und vor allem zahlungskräftige - Konkurrenz.

Timo Werner zum FC Bayern? Das sagt RB-Boss Mateschitz

Der Wechsel von Timo Werner zum FC Bayern scheint mittlerweile wohl nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Jetzt hat sich Dietrich Mateschitz, der Boss von Red Bull, zum Transfergerücht geäußert – demnach müssten die Münchner für den Stürmer besonders tief in die Tasche greifen. "Billig wird er ganz sicher nicht", sagte der 74-Jährige dem Schweizer "Blick".

Eine konkrete Zahl nannte der Multi-Milliardär zwar nicht, allerdings soll er dem Bericht nach intern eine Ablösesumme von 100 Millionen Euro genannt haben. Angesichts der restlichen Vertragslaufzeit ist es allerdings mehr als unwahrscheinlich, dass der deutsche Rekordmeister so viel Geld für Werner zahlen wird.

Timo Werner: Rummenigge stichelt gegen RB

Der Ton in der Causa Timo Werner wird rauer – Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge stichelte jetzt gegen RB Leipzig: "Ich würde Rasenball - heißen die doch, glaube ich - den Ratschlag geben, nicht zu offensiv mit der ganzen Personalie umzugehen. Weil manchmal liegt man auch nicht richtig. Ich habe sehr viel Erfahrung im Geschäft. Und wann immer man mit Transfers so offensiv umgeht wie Rasenball, ist es nicht im Interesse", sagte der 63-Jährige nach dem 5:1-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach.

Zu einer möglichen Einigung mit Werner und dessen Berater Förster wollte sich Rummenigge jedoch nicht äußern: "Ich bestätigte überhaupt nichts."

Timo Werner: Niko Kovac hält sich bedeckt

Angesprochen auf Timo Werner hielt sich Bayern-Trainer Niko Kovac bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Gladbach relativ bedeckt: "Darüber redet Brazzo Salihamidzic", sagte der Kroate. "Deutscher Nationalspieler. Guter Spieler", fasste der Coach kurz und prägnant zusammen – und konnte sich anschließend ein Schmunzeln nicht verkneifen.

RB Leipzig: Noch kein Angebot vom FC Bayern

Werner brachte sich vor einigen Wochen selbst bei den Bayern ins Spiel. Nach der 0:1-Niederlage in München sagte der 22-Jährige im "Sky"-Interview: "Wenn man in Deutschland bleiben will, gibt es eigentlich von Leipzig aus nur einen Klub, zu dem man wechseln kann." Auf die Nachfrage, ob dieser Klub der FC Bayern sei, fügte Werner hinzu: "Das könnte man jetzt schlussfolgern".

Leipzig soll jedoch noch kein konkretes Angebot vom FC Bayern vorliegen – fix scheint in Sachen Werner also noch nichts zu sein.

