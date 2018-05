München - Der FC Bayern startet am 2. Juli (16 Uhr) ins erste Training und damit auch in die Vorbereitung auf die kommende Saison. Bei der ersten Einheit werden dem neuen Trainer Niko Kovac noch nicht alle seiner Spieler zur Verfügung stehen – etliche Bayern-Stars sind dann (hoffentlich) noch bei der Fußball-WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) im Einsatz.