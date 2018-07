München - Nach Bodenmais ist vor Kössen: Der TSV 1860 ist am Dienstag nach dem dreitägigen Trainingslager in Bodenmais, umrandet von den beiden Testspielen gegen den FC Dingolfing (5:0) und den VfB Eichstätt (2:0), in Richtung Österreich aufgebrochen: In Kössen/Tirol warten fünf weitere schweißtreibende Tage und zwei Tests auf die Mannschaft von Daniel Bierofka.