Boateng weiter im Aufbautraining

Besonders die Anreise von Boateng durfte als positives Zeichen gewertet werden. Der Innenverteidiger befindet sich nach seiner Adduktorenverletzung zwar weiter im Aufbautraining, doch die letzten Meldungen der Ärzte seien nach einer Untersuchung in München positiv gewesen, berichtete Bierhoff. Nun wird Boateng vor Ort an seiner Fitness arbeiten – um beim ersten WM-Spiel am 17. Juni gegen Mexiko auf dem Platz zu stehen.