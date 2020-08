Nach wie vor wählen die Sechzger überwiegend die Variante "Löwenherz", bei der sie auf einen Rückerstattung verzichten. In der 3. Liga könnte es bis Winter ohne Zuschauer weitergehen. Umso schöner für Hell und Co., am Sonntag im Test gegen die Oberösterreich Juniors (15 Uhr) zumindest ein bisschen berauschenden Löwen-Fußball zu sehen: "Wir fiebern alle schon darauf hin."