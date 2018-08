Los geht's für die Münchner mit dem Supercup in einer Woche gegen Frankfurt, dann steht das Pokal-Erstundenmatch gegen Drochtersen/Assel in Niedersachsen an und eine weitere Woche später startet der Meister gegen Hoffenheim in die Liga-Saison (Hier finden Sie alle Termine des FC Bayern im Sommer). Der gestürzte Weltmeister Deutschland fängt am 6. September in München in der Nations League gegen den neuen Champion Frankreich an. Der 79-malige Nationalspieler Neuer will dann wieder eine Auswahl mit "einem Gesicht" und Spieler sehen, "die wirklich stolz sind für die Nationalmannschaft zu spielen und alles dafür geben".