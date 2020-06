München - Eigentlich läuft es beim FC Bayern: Am Mittwoch haben die Münchner mit einem Sieg über Eintracht Frankfurt (20.45 Uhr, ARD, Sky und AZ-Liveticker) die Chance, ins Pokalfinale einzuziehen und der achte Meistertitel in Folge könnte bereits am kommenden Samstag perfekt gemacht werden.