So tickt er, Bayerns neuer Trainer. Kovac ist laut Pass zwar inzwischen 46 Jahre alt, doch wer den Kroaten an der Säbener Straße beobachtet, wie er mit seinen strammen Wadln über den Platz marschiert, die Trainingseinheiten dirigiert oder beim Kreisspiel immer noch prächtig mithält, glaubt das ohnehin nicht. Kovac ist immer noch einer von ihnen, ein Spieler im Trainergewand, der seine Profis versteht. Genau so hatte er Erfolg bei Eintracht Frankfurt. Und genau so wird er auch bei den Bayern arbeiten.