Trainer des FC Bayern Kovac vor dem Aus: Sie sind die möglichen Nachfolger

Trainer beim FC Bayern: Die möglichen Kandidaten

Glaubt er selbst noch daran, das große Ganze herumreißen zu können? 17 Gegentreffer in zwölf Spielen bezeichnete er selbst als "zu viel". Das Training am Sonntagvormittag begann erst nach einer längeren Besprechung in der Kabine. Ob Kovac die "Generalschelte", die er am Vorabend nicht vornehmen wollte, nun an seine Männer adressiert hat? Sein ehemaliger Sportdirektor von Eintracht Frankfurt, Fredi Bobic, verteidigte Kovac am Sonntag: "Ihn als einziges Problem hinzustellen, das sehe ich komplett anders. Ein neuer Trainer hin oder her: Was soll der erstmal besser machen?"

Entlassen die Bayern-Bosse Kovac, müssen sie sich die Kernfrage stellen: Holt man einen Routinier wie Arsène Wenger (69), bis Mai knapp 22 Jahre beim FC Arsenal, oder einen anerkannten Weltmann wie Zinédine Zidane (46), der Real Madrid zu drei Titeln in der Königsklasse coachte? Oder es wird erneut eine vergleichsweise "kleine Lösung" wie Ralph Hasenhüttl (51), dessen Vertrag 2018 nach zwei Jahren bei RB Leipzig vorzeitig aufgelöst wurde. Alle drei wären aktuell frei.

Ein Außenseiter-Kandidat: Bayerns ehemaliger Kapitän Mark van Bommel (41), seit Saisonbeginn bei seiner ersten Cheftrainer-Station PSV Eindhoven erfolgreich. Laut Ex-Bundesliga-Trainer Huub Stevens könnte er "in Zukunft" ein Kandidat sein. "Warum nicht? Er hat da gespielt, das wäre eine Möglichkeit. So wie er gespielt hat, versucht er auch, seine Mannschaft spielen zu lassen. Er will immer gewinnen." Aber, so Stevens, weiter: "Ich denke, dass es jetzt noch etwas zu früh ist." Kovac solle die Bayern noch "ein paar Jahre" trainieren, "dann kannst du gucken, ob Mark so weit ist".

Ein paar Jahre noch mit Kovac an der Säbener Straße? Surreale Vorstellung.

