"Wir haben das Spiel heute von Anfang an kontrolliert und im Griff, haben relativ ballsicher agiert und die Angriffe recht gut abgesichert. Das ist gegen eine Mannschaft, die ausschließlich kontern will das A und O", meinte Mats Hummels nach der Partie auf Nachfrage der AZ. "Man muss immer wach sein, auf allen Positionen. Ich kann mich an keinen unnötigen Ballverlust erinnern", sagte der Weltmeister weiter und lachte: "Doch, einen von mir in der vierten Minute. Das ist das, was man spielen muss." (Lesen Sie hier: Die Stimmen zum Bayern-Sieg)