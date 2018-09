Spricht man ihn auf die Erfolge an, ist er zwar stolz, aber verlegen. Jackson meidet das Rampenlicht. "Es geht nicht um mich, sondern die Spieler", sagte Jackson vor dem Auftaktspiel des Münchner Triple-Meisters beim Vize-Champion Berlin. Aber so zurückhaltend er als Mensch ist, als Trainer gibt es für ihn nur zwei Dinge: Siege und Titel. "Es gibt keine Obergrenze dafür. Man wird nie satt, wenn es um Erfolge geht. Sie sind das, was einen Sportler antreiben. Deswegen will ich auch in dieser Saison den Titel holen. Wir haben die Chance, Geschichte zu schreiben, das sollte man sich nicht entgehen lassen."