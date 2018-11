Hat der Coach in seinem Standing und in Bezug auf seine Autorität vor der Mannschaft doch mehr Rückhalt als gedacht? Man habe auch für den Trainer gespielt, "na klar", bestätigte Doppelpack-Torschütze Lewandowski, "wir spielen alle zusammen, das muss genauso bleiben. Ich stehe hinter dem Trainer, weil wir wissen, was wir falsch gemacht haben."

Kapitän Neuer betonte: "Es wäre viel zu einfach, zu sagen, dass der Trainer der Alleinverantwortliche ist. Wir haben uns in diese Situation gebracht, deswegen sind wir Spieler hauptverantwortlich." (Lesen Sie hier: Manuel Neuer stärkt Niko Kovac: "Natürlich spielen wir für den Trainer")

Bayern-Trainer Kovac: Weitere Hürden warten

Arjen Robben, der zweite Doppelpack-Torschütze des Abends, hob den "guten Draht" zum Trainer hervor und verriet: "Ich habe mich wirklich für ihn gefreut. Als Mensch hat er sich das verdient. Er gehört zu uns. Wir arbeiten täglich miteinander und er reißt sich den Arsch auf." Rührende Worte – ja ist denn schon Weihnachten?

Müller brachte die Gerüchte um einige Spieler, die sich angeblich gegen den Trainer ausgesprochen haben sollen, auf einen friedvollen Nenner: "Wir versuchen uns als Einheit darzustellen, uns in stürmischen Zeiten nicht splitten zu lassen und den Schwung mitzunehmen."

Bayern-Sportdirektor Salihamidzic auf Maulwurf-Suche

Also: Keine Panik auf der Titanic?! Wenn da nicht eine merkwürdige Aussage von Kovac selbst wäre. Auf die Frage, ob speziell die innige Umarmung von 5:1-Torschütze Ribéry bei dessen Auswechslung mit dem Coach für einen neuen Zusammenhalt spräche, sagte Kovac: "Man sprach von vier (Spielern, d.Red.), die gegen mich seien. Aber man sprach nicht von denen, die schon irgendwo auf unserer Seite sind. Das war, glaube ich, eindeutig genug, und davon gibt es viele in dieser Mannschaft. Für Franck freut es mich, dass er sich endlich belohnt hat."

Indirekt bestätigte er damit Risse, gar eine Spaltung? Sein Vorgänger Jupp Heynckes hatte ja von "lieben Jungs und Diven" im Kader gesprochen. Es gilt, all die unter einen Hut zu bringen. Kriegt's Kovac gekittet? Zu Arsène Wenger habe es "zu hundert Prozent keinen Kontakt" gegeben, versicherte Sportdirektor Hasan Salihamidzic, der sich im Fall des Weitergebens von Kabineninterna weiter auf Maulwurfjagd befindet.

Er drohte: "Sie können sich ausmalen, wenn ich den erwischen würde, was das bedeuten würde." Und was los ist, wenn Bayern am Samstag nicht in der Bundesliga in Bremen gewinnt, weiß Robben: "Dann hast du wieder Unruhe."