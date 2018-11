Tragödie in Buchenberg Brand im Oberallgäu: Besitzer stirbt in den Flammen

Buchenberg - Nach dem Löschen eines Brandes in einer Lager- und Werkzeughalle in Buchenberg (Landkreis Oberallgäu) ist eine Leiche gefunden worden. Dabei dürfte es sich um den vermissten 47-jährigen Besitzer handeln, teilte die Polizei in der Nacht zum Freitag mit. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch nicht geklärt. Die Halle, in der auch Fahrzeuge abgestellt waren, war am Donnerstagnachmittag komplett abgebrannt.