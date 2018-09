Wanderer stürzt in die Tiefe - Familie muss zusehen

Vor den Augen seiner Ehefrau und seiner Tochter ist ein 78 Jahre alter Bergwanderer am Montag im Berchtesgadener Land viele Meter in die Tiefe gestürzt. An einer Stelle, an der es steil und weit hinabgeht, durch einen dunklen Wald, der mit Felsen durchsetzt ist.