Regensburg - Bei Arbeiten in einem Silo in Regensburg sind zwei Männer unter Tonnen von Sand verschüttet worden. Eines der beiden Opfer starb wenig später in einem Krankenhaus. Die 56 und 23 Jahre Männer seien bei dem Unglück am Mittwoch auf dem Gelände eines Betonbau-Betriebes komplett unter dem Sand begraben gewesen, teilte die Polizei mit.