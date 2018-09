Oss - Vier Kinder in einem Lastenrad sind beim Zusammenstoß mit einem Zug in den Niederlanden ums Leben gekommen. Ein weiteres Kind und ein erwachsener Mensch seien lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag in Oss nahe der deutschen Grenze mit. Die Kinder waren im Grundschulalter. Aus bisher unbekannter Ursache war das elektrische Fahrrad gegen 8.30 Uhr durch die geschlossene Schranke an einem Bahnübergang gerast und dann mit dem Zug zusammengeprallt.