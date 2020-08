Zu dem Unfall kam es, als der 19-Jährige in Dingolfing (Kreis Dingolfing-Landau) auf einer zweispurigen Straße ein Auto rechts überholen wollte, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte. Dabei riss er am Freitagabend das Vorderrad seiner Maschine in die Höhe und fuhr auf dem Hinterrad. Der 19-Jährige verlor dabei die Kontrolle über sein Motorrad, stieß gegen den Bordstein und stürzte. Er schleuderte gegen ein Brückengeländer und wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.