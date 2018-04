Tränen und Pokal zum Abschied Iniesta-Adiós stellt Barça-Gala in den Schatten

Das "Adiós" von "Don Andrés" (Herr Andrés) stellte alles in den Schatten - zumal Iniesta vor den Augen von Spaniens König Felipe VI. und von 66.500 Zuschauern im ausverkauften Atlético-Stadion wieder eine Galavorstellung lieferte. "Iniesta, gehe nicht!", fleht sogar die in Madrid erscheinende Sportzeitung AS den Mittelfeldmann auf Seite eins in großen Lettern an. Marca, ein anderes Blatt der Hauptstadt, in der der katalanische Club unbeliebt ist, würdigte den Scheidenden als "letzten Kaiser".