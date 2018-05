Traditions-Handwerk und Top-Technologie Lexus LS 500h: Japanisches Meisterstück

Takumi: Meisterliche Kunsthandwerker

Takumi sind die ranghöchsten Handwerksmeister bei Lexus. Beim LS 500 wurden sie zu wahren Kunsthandwerkern. Nicht nur, dass sie in monatelanger Arbeit die Tonmodelle der Luxuslimousine solange verfeinerten, bis die coupéhafte Silhouette so perfekt war, wie Chefdesigner Koichi Saga sie sich vorgestellt hatte. Dann setzten die Takumi-Meister ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten im Innenraum fort. Die Kunst von Origami, dem Falten von Papier, wurde in der Türverkleidung des LS mit edlen Stoffen in dreidimensionalen Formen umgesetzt, den Türgriff umspielt ein L-Motiv aus Kiriko-Glas. Wie Origami ist auch das Kiriko-Glas eine der berühmtesten künstlerischen Traditionen Japans - inspiriert von der japanischen Glasschliffkunst. Mehr Takumi findet man bei den perfekten Sitznähten oder bei den kunstvollen Holzapplikationen. Und unsichtbar bei der Fahrzeugabnahme, wo der präzise Blick und der feine Gehörsinn der Takumi-Meister unverzichtbare Qualitätskontrolle sind. "Als japanische Luxusmarke", sagt Koichi Saga, "wollten wir Elemente japanischer Kultur und den zeitlosen Ausdruck japanischer Handwerkskunst integrieren, um die künstlerische Seite von Lexus auszudrücken".