Wiesn 2018: Die Trachten-Trends für Männer

Und was ist bei den Männern in Sachen Mode angesagt? Munz sagt: "Bei den 'Burschen' sind unsere Lederhosen im Vintage-Stil mit aufwändigen Stickereien, die es neben den traditionellen Farben nun auch in Gelb, Grün und Hellblau gibt, der Renner. Zur Lederhosen trägt der modebewusste Mann in diesem Jahr figurbetonte Hemden, Westen in kräftigen Farben wie sattem Blau, klassischem Grün oder Beere, wärmende Strickjacken mit Zopfmuster sowie slim geschnittene Trachtenkanker. Gut an kommt auch der lässige Streetstyle-Look aus unserer limitierten Kollektion mit der Kultmarke Distorted People."