Trachten-Expertin im Interview Trachtenmode im Jahr 2018 kehrt "zurück zu den Wurzeln"

Ich denke, das sind ganz konsequente Entwicklungen in der Mode, anders wäre es auch langweilig. Die Wadenlänge ist immer schon sehr schmeichelnd und angesagt. Beim Mini-Dirndl stimmen meist die Proportionen nicht mehr, da ein Dirndl ein zweigeteiltes Miedergewand ist und einen kurzen Leib besitzt. Der weit schwingende Rock verliert zudem an Gewicht, wenn er zu kurz ist, und steht dann am Po ab, dies trägt an den Hüften auf. Optisch wirkt es, als sei man aus dem Kinderkleid rausgewachsen. Ein wadenlanger Rock wirkt mehr ladylike. Ich habe hochgeschlossene Dirndl, schon lange bevor sie Trend wurden, geliebt.

Sie schmeicheln meiner Meinung nach jedoch vor allem Damen mit kleineren Konfektionsgrößen. Denn nicht jeder Figur-Typ wird vom Hochgeschlossenen gut betont. Kleine Frauen und solche mit eher weiblicheren Rundungen sollten vorsichtig sein, hochgeschlossene Dirndl wirken schnell gedrungen und verkürzen optisch den Hals.

Wie finden Sie diese Rückkehr zu "traditionelleren" Dirndl-Designs?

Julia Müller: Da ich mich schon seit vielen Jahren mit Vintage-Dirndl auseinandersetze, bin ich persönlich sehr froh darüber, dass man aktuell wieder mehr auf Tradition setzt.

Welche Accessoires und welchen Schmuck empfehlen Sie 2018 zum Dirndl?

Julia Müller: Auch hier heißt es zurück zu den Wurzeln. Mit klassischem Trachtenschmuck, der geschickt kombiniert wird, ist man immer auf der richtigen Seite. Immer beliebter werden traditionelle Kropfketten, aus Gold und Silber und mit echten Perlen und Steinen. Besonders zu schlichten Blusen mit V-Ausschnitt sehen sie traumhaft aus.

Bei hochgeschlossen Dirndln sollte man jedoch auf Halsketten eher verzichten, sonst wirkt es schnell überladen. Hier setzt man lieber auf zarte Trachtenohrringe und Armreifen. Für das kleinere Budget gibt es auch Modeschmuck im klassischen Stil. Die Zeit von Schmuck in Brezenform und Co. ist jedoch definitiv abgelaufen. Klassische Broschen hingegen sind immer ein schöner Blickfang. Getragen als Eyecatcher an der Schürze oder am Ausschnitt. Auch beim Thema Tasche bleibt es traditionell. Trachtenkörbe sind stilvolle, zeitlose und auch praktische Begleiter.

Fortgeschrittene Wiesn-Gängerinnen greifen auch immer mehr zum Hut. Hier sollte man jedoch beachten, dass man auch der Typ dazu ist, denn nicht jeder hat ein "Hutgesicht". Um nicht verkleidet auszusehen, sollte man beim Hut besonderen Wert auf Qualität legen und die Hutform sollte zum Gesicht passen. Elegant sind für Damen flache Hutformen mit geschwungener Krempe. Daher unbedingt in einem Fachgeschäft beraten lassen. Vor Onlinekäufen rate ich hier dringend ab. Aber generell: Finger weg von bunten Filzhüten mit riesigen Federn. Die Gratwanderung bei Hüten ist sehr schwierig.