Toxikologisches Gutachten Anthony Bourdain hatte keine Drogen im Blut

Für die Behörden stellte sich in den vergangenen Wochen die Frage, ob Anthony Bourdain (1956 - 2018, "Kitchen Confidential") vor seinem überraschenden Tod am Anfang des Monats womöglich Betäubungsmittel zu sich genommen hat. Die "New York Times" will nun aus offizieller Quelle erfahren haben, dass in einem toxikologischen Gutachten festgestellt wurde, dass dies nicht der Fall gewesen sei. Es seien keinerlei Drogenrückstände in seinem Blut gefunden worden - nur Spuren herkömmlicher Medizin in sehr geringer Menge.