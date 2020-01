Konitzer bedauerte das Abstellen der Kirchenglocken, jedoch könne er nicht zulassen, "dass sich jemand beschwert, und dann bleibt das so". Auch von einigen Anwohnern sei er in der Vergangenheit gebeten worden, sich um das Problem mit dem nächtlichen Glockenschlag zu kümmern, so der Pfarrer. Er schlug daher vor, die Bürger selbst darüber abstimmen zu lassen. Und vielleicht, so hoffe er, könne daraus auch eine Diskussion darüber entstehen, das "bayernweit oder deutschlandweit zu regeln."