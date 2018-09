Toulouse, Fort Boyard, ... TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, Das Erste, Toulouse, Beziehungsdrama

Ein mondänes Hotel irgendwo an der französischen Küste. Hier treffen sich Silvia (Catrin Striebeck) und Gustav (Matthias Brandt), sie haben sich nach 19 Jahren Ehe vor Kurzem getrennt. Aber sie kennen sich gut, und es beginnt ein Schlagabtausch, bei dem Silvia stets einen Schritt voraus scheint. So kommt sie dahinter, dass Gustavs neue, jüngere Freundin bereits ein Kind von ihm erwartet. Das heimliche Treffen zwischen Silvia und Gustav bekommt eine neue Wendung, als Gustav plötzlich erfährt, dass das Konferenzzentrum in Toulouse, in dem er sich angeblich aufhält, bei einem Terroranschlag in die Luft gesprengt wurde.