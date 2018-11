"Total Control" auf A&E Esther Sedlaczek trifft ehemalige Terroristen und Sektenaussteiger

Gibt es etwas, was alle Opfer gemeinsam haben?

Sedlaczek: Das Stasi-Opfer Edda Schönherz muss man einzeln betrachten, da sie der DDR entkommen und frei sein wollte. Weil sie diesen Plan hatte, wurde sie festgenommen und festgehalten. Die anderen, mit denen ich sprach, haben sich "freiwillig" in Sekten begeben und sich totalitären Systemen angeschlossen. Eine Gemeinsamkeit könnte man darin sehen, dass ihnen ein gewisser Halt gefehlt hat. Sie haben eine Lücke in ihrem Leben gesehen, die sie füllen wollten. Ich würde schon sagen, das ist die große Gemeinsamkeit: der Halt, der gefehlt hat, und das Streben nach Identifikation.

Wie groß war die Angst, plötzlich etwa ehemaligen al-Quaida-Mitgliedern gegenüber zu stehen?

Sedlaczek: Angst hatte ich überhaupt nicht. Und dennoch muss ich sagen, dass ich bei dem Treffen mit den al-Qaida-Aussteigern schon ein mulmiges Gefühl hatte, da es ein aktuelles und präsentes Thema ist. Das war das erste Mal, dass ich mich so gefühlt habe. Angst hatte ich keine, da die Neugier überwogen hat und meine Gesprächspartner sehr offen mit ihrer Geschichte umgegangen sind. Sie haben einem damit das Problem ein bisschen nähergebracht: Wie gerät man in so etwas hinein? Und es macht Mut, wenn du merkst: Da kommen Leute auch wieder raus. Durch das erste Aufeinandertreffen und das Gespräch hat sich dieses mulmige Gefühl dann ganz schnell wieder gelegt. So hat mir etwa einer der beiden, Irfan, mit seiner lockeren Art einfach ein gutes Gefühl gegeben.

Welche Schicksale haben Sie besonders getroffen?

Sedlaczek: Keines der Schicksale hat mich getroffen, weil meine Gesprächspartner letztendlich alle freiwillig entschieden haben. Was mich emotional berührt hat, ist der Umgang mit ihrer Vergangenheit. Insbesondere beim Neonazi-Aussteiger Oliver Riek. Als wir uns auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände in Nürnberg trafen, merkte ich, dass er noch nicht fertig war mit dem Verarbeitungsprozess. Die Frage, die ich mir jetzt noch stelle, ist, ob der Prozess überhaupt irgendwann abgeschlossen sein wird. Oliver hat noch ganz viel mit sich auszumachen, das hat man gemerkt, und er hat einen daran teilhaben lassen. Das finde ich wahnsinnig stark. Das gleiche gilt auch für das Stasi-Opfer Edda Schönherz, die ein unglaubliches Schicksal ereilt hat. Sie war im Zuchthaus, war in Stasi-Untersuchungshaft, hatte drei Kinder draußen. Von denen hat sie nichts mitbekommen. Sie wusste nicht, wie es ihnen geht und was sie über ihre Mutter denken. Ob sie überhaupt noch da sind, wenn sie rauskommt. Wie Edda Schönherz mit dieser Situation umgegangen ist und dass es sie offensichtlich nicht gebrochen hat, hat mich total fasziniert. Sie ist so eine starke Person, die bei mir einen außergewöhnlichen Eindruck hinterlassen hat.

Neonazi-Aussteiger Oliver Riek zieht im gemeinsamen Gespräch auch Parallelen zur heutigen AFD. Werden wir auch heute noch von der Politik gezielt manipuliert?

Sedlaczek: Ich glaube, dass Manipulation grundsätzlich, wie eigentlich immer schon, ein Riesenthema ist und dass sie nicht nur in der Politik stattfindet, sondern sich auch auf die Medienlandschaft und das Miteinander von Personen beziehen lässt. Deshalb glaube ich, es ist kein alleiniges Thema der Politik, sondern grundsätzlich eins, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen: Wir sollten uns immer wieder den Auftrag erteilen, Dinge zu hinterfragen. Aber das liegt an uns.

"Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf", bringt es Stasi-Opfer Edda Schönherz auf den Punkt. Müssen wir aktiver werden und beispielsweise mehr auf die Straße gehen?

Sedlaczek: Das denke ich schon. Wie Edda Schönherz es in unserer Doku sagt: Wir müssen für Demokratie kämpfen, wir müssen wach sein und wir dürfen Demokratie nicht als etwas Selbstverständliches ansehen. Und dazu gehört auch, auf die Straße zu gehen, um für Demokratie zu kämpfen und ein Zeichen zu setzen. Ich finde es gut, dass Menschen in solchen Zeiten wie jetzt als Zeichen gegen Rechts auf die Straße gehen. Es gibt nicht nur die Leute, die ein rechtsextremes Gedankengut in sich tragen und es offensichtlich auch schaffen, es in irgendeiner Form zu verbreiten, sondern es gibt auch die Menschen, und die sind zu Hauf da, die sich gegen Rechts stellen und sagen: "Nicht mit uns!".

Auch ein früherer Scientologe kommt zu Wort. Warum hat die Sekte gerade in Hollywood so viele Anhänger, Stichwort Tom Cruise?

Sedlaczek: Ich kann mir vorstellen, dass das Leben als Schauspieler in Hollywood wirklich nicht einfach ist. Und da wären wir wieder beim Thema Halt. Irgendetwas, das dir Stärke und Selbstbewusstsein gibt, ist wichtig im Leben. Das hat auch der Scientology-Aussteiger Wilfried Handl in unserer Doku gesagt: Was Gruppen wie Sekten geben können, ist ein Gefühl von Stärke, Halt und Selbstbewusstsein. Und wenn du etwas in Hollywood brauchst, ist es bestimmt Selbstbewusstsein und Halt.

Michelle Hunziker hat in ihrem Buch über ihre Zeit in einer Sekte ausgepackt. Was war bei ihr exemplarisch und wie wichtig ist es, dass Prominente über das Thema sprechen?

Sedlaczek: Ich finde es ganz wichtig, dass auch Prominente ihre Stimme erheben. Sie erreichen natürlich viel mehr Menschen, und sie haben eine Vorbildfunktion und einen anderen Zugang zu Menschen. Ich finde es beispielhaft und sehr stark von prominenten Sektenaussteigern, weil es wohl auch eine Phase in ihrem Leben ist, auf die man vermutlich nicht sonderlich stolz ist und an die sie trotzdem mit einer Aufrichtigkeit und Haltung herangehen, um Leuten eine Warnung zu sein.

Werden die Zuschauer Sie nun öfter als Reporterin im Einsatz sehen?

Sedlaczek: Ich bin offen dafür, aber ich werde das Metier nicht komplett wechseln. Grundsätzlich bin ich immer offen für Projekte, die mich interessieren. Das war in diesem Fall so, und das wird auch in Zukunft so sein.

Heißt, Sie bleiben der Sportmoderation auch weiterhin treu?

Sedlaczek: Unbedingt! Das ist meine große Leidenschaft, und ich liebe meinen Job. Aber wenn ich beides haben kann, warum nicht.

Wo sehen Sie sich selbst in zehn Jahren?

Sedlaczek: In zehn Jahren sehe ich mich als glückliche Mama, die weiterhin ihren Beruf ausüben wird und einfach glücklich ist. Aber ich schmiede keine Pläne, die über ein, zwei Jahre hinausreichen. Ich war schon immer jemand, der Dinge gerne auf sich zukommen lässt.