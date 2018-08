München - Oliver Kahn hält eine siebte deutsche Meisterschaft in Serie für Bayern München für unvermeidlich. "Es gibt einige Vereine, die um die Champions-League-Plätze mitspielen werden, ob sie allerdings Bayern München gefährlich werden können, das wage ich zu bezweifeln", sagte der frühere Mannschaftskapitän des deutschen Rekordmeisters am Rande eines Werbetermins für seinen Sponsor Tipico in München.