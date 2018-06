Torwart-Duell beim TSV 1860 Hiller gegen Bonmann: Der Kampf um die Löwen-Kiste

Für Hiller (21) und den nach Engls Abgang von Borussia Dortmund verpflichtete Bonmann (24) geht es somit nach Hillers erstem Punktsieg in der Winterpause - vorsicht, Floskelalarm! - wieder von Null los. Sportchef Günther Gorenzel, der am Montag in Abwesenheit von Bierofka das Training leitete, zur AZ: "Ich habe von Anfang an gesagt: Wir haben zwei Einser-Torhüter. Wir trauen ihnen die Dritte Liga absolut zu." Während sich Hiller in 35 Regionalliga-Partien stetig weiterentwickeln konnte, hat Bonmann beim BVB II bereits elf Drittliga-Partien auf dem Buckel. Was Bierofka über die Keeper erklärte, richtete Gorenzel eigenen Aussagen zufolge an die Mannschaft: "Was in der Vergangenheit war, was vor drei, vier Wochen war, zählt nicht mehr. Jetzt müssen sich alle Jungs neu beweisen, auch Marco und Hendrik."