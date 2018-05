Zum Abschluss der Bundesliga-Saison gegen den VfB Stuttgart am Samstag wird er definitiv nochmal zwischen den Pfosten stehen, ob das beim DFB-Pokalfinale eine Woche später ebenfalls der Fall sein wird, ist noch unklar. "Tatsache ist, dass Manuel am Samstag beim letzten Heimspiel gegen den VfB Stuttgart noch nicht im Kader stehen wird. Für das Pokalfinale ist die Entscheidung noch offen", so Trainer Jupp Heynckes am Mittwoch.