Ein wichtiges Signal, und das zum richtigen Zeitpunkt. Denn Bundestrainer Joachim Löw hatte für die anstehenden Tests neben Werner auch Mario Gomez vom VfB Stuttgart und Sandro Wagner nominiert, der die Bayern am Sonntagabend per Kopf in Führung brachte. Gomez traf beim 2:1 gegen Freiburg gar doppelt.