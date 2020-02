Stefan Lex: Drei Tore

Ex-Bundesligaprofi Nummer zwei in Sechzigs Angriff komprimierte seine neun Scorerpunkte auf sechs Spiele. In den letzten drei Duellen ohne große Akzente. In dicht gestaffelten Reihen des Gegners droht der quirlige, aber schmächtige Stürmer auf der Zehn mangels Durchschlagskraft etwas unterzugehen. Kann der 30-Jährige in die Spitze rücken oder hat er Platz für sein schnelles Spiel, kommt er am besten zur Geltung.