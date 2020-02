München - Am Dienstagabend hatte Robert Lewandowski an Chelseas Stamford Bridge noch für Bestmarken gesorgt. Der Starstürmer legte nicht nur zwei Tore von Serge Gnabry herrlich auf – er traf auch einmal selbst, zum 3:0-Endstand. Als erster Bayern-Profi erzielte er damit im sechsten Königsklassen-Spiel in Folge ein Tor, insgesamt war es sein elfter Treffer im laufenden Wettbewerb. Persönlicher Rekord! Doch einen Tag später war es dann vorbei mit der Freude über das Erreichte, denn Lewandowski fällt in den kommenden Wochen aus.