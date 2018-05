Manuel Neuer im Pokalfinale im Tor? Unwahrscheinlich!

Die Wahrscheinlichkeit, dass Neuer beim Pokalfinale am 19. Mai gegen Eintracht Frankfurt an seinen angestammten Arbeitsplatz zurückkehren wird, ist gering. Schließlich wollen die Bayern nach dem geplatzten Triple-Traum Jupp Heynckes mit dem Double in den endgültigen Trainerruhestand verabschieden. "Die Entscheidung ist noch offen", sagte Heynckes zwar, der damit eine Kicker-Meldung korrigierte, dass Neuer nicht spielen werde. Doch das klingt mehr nach Beschwichtigungstherapie als echter Überzeugung. "Wenn Manuel der Meinung ist, er kann spielen, und der Trainer gibt ihm das Vertrauen, wird das der Fall sein", sagte Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge zu einem Einsatz im Pokalfinale: "Andernfalls wird es an Löw liegen, mit ihm eine Entscheidung zu fällen."

Der hätte dann nur noch das Trainingslager in Südtirol und das Testspiel der Nationalmannschaft am 2. Juni gegen Österreich, um zu entscheiden, ob Neuer in der aktuellen Verfassung tatsächlich eine Bereicherung für die Weltmeisterschaft ist. Denn zwei Tage später muss Löw dann den endgültigen Kader benennen. "Grundsätzlich möchte ich natürlich in erster Linie fit sein. Dann muss ich zufrieden sein mit meiner Leistung, mit dem, was ich dann auf den Platz bringe. Und dann wird man sehen", orakelte Neuer: "Da möchte ich jetzt nicht vorgreifen."

AZ-Kommentar zum Thema: Herr Löw, nehmen Sie Manuel Neuer nicht mit zur WM!