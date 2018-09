Etwas mehr als ein Jahr ist die erneute Verletzung mit nachfolgend längerer Reha als erwartet nun her. Ebenso lange wie der Beginn der Ära von Sven Ulreich als Nummer eins als Bayern-Keeper. In der laufenden Saison ist Ulreich (30), dessen Frau Lisa das zweite gemeinsame Kind erwartet, wieder aus dem Fokus der Öffentlichkeit verschwunden, er trainiert und sitzt bei den Spielen auf der Bank – lediglich in Freundschaftskicks in der Sommervorbereitung durfte Ulreich sein Können beweisen.