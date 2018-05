In genau einer Woche nominiert Bundestrainer Jogi Löw seinen vorläufigen Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Auch Neuer wird mit dabei sein. "Wir schauen bei Manu von Tag zu Tag", so DFB-Teammanger Oliver Bierhoff am Montag. Und weiter: "Wenn man die Trainingsbilder von ihm sieht, da spürt man schon, da ist eine Blockade weggefallen. Da ist schon Freude da, da ist eine gewisse Sicherheit da."