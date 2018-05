Eppan - Der Wettlauf mit der Zeit begann für Manuel Neuer mit Verspätung. Der Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft traf am Mittwoch erst 20 Minuten nach dem Rest der Mannschaft am Wellnesshotel "Weinegg" in Südtirol ein. Ein Stau am Brenner hatte Neuer und seinen Münchner Teamkollegen Sebastian Rudy ausgebremst. Damit sein WM-Traum doch noch in Erfüllung geht, will Neuer aber jetzt Vollgas geben.