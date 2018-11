Topspiel im Audi Dome gegen Überraschungsteam Gießen

Doch durchatmen ist auch nach dem Kurztrip auf Gran Canaria nicht drin. Bereits als sie noch in der Nacht auf Freitag ihr Hotel verließen, richteten sich die Gedanken von Bayerns Korbriesen nach vorne auf das Topspiel in der Bundesliga am Sonntag (18 Uhr) im Audi Dome gegen den Tabellendritten Gießen 46ers. "Jetzt kommt gleich wieder die Liga, unsere Hauptaufgabe, deswegen werden wir am Sonntag mit aller Energie versuchen, unseren Job zu erledigen", sagte Lo.