Trainer: In Sachen Titel kann Münchens Don Jackson kein anderer DEL-Trainer das Wasser reichen. Der 62-jährige US-Amerikaner sammelte acht Meisterschaften in Deutschland: Fünf mit den Eisbären Berlin, drei mit dem EHC Red Bull. Dazu kommt eine weitere Meisterschaft in Österreich mit dem EC Red Bull Salzburg. Mannheims Pavel Gross arbeitet erst seit 2010 als Cheftrainer in der DEL, Titel sprangen noch keine heraus. Bei den Grizzlys Wolfsburg bewies der Deutsch-Tscheche aber, wie man mit vergleichsweise kleinem Etat viel erreichen kann. Dreimal führte Gross die Niedersachsen ins DEL-Finale, scheiterte dort aber dreimal. Sein Gegenüber an der Bande war immer: Don Jackson.